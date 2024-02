"Dire à la Commission européenne qu'on ne signera jamais cet accord": Georges Gilkinet prône une position ferme de la Belgique sur le Mercosur

Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, Vice-Premier ministre et tête de liste Ecolo à Namur, était l'invité de Martin Buxant ce lundi matin à 7h50. Il a notamment exprimé la volonté des écologistes d'arrêter les négociations autour du 'Mercosur', ce traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud dont les agriculteurs ne veulent pas.

Pour le ministre écologiste de la mobilité, Georges Gilkinet, il faut arrêter les négociations autour de ce traité. "L'Amérique du Sud, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, avec des dirigeants d'extrême droite qui veulent importer en Belgique des produits qui sont de moindre qualité, avec des OGM, avec la déforestation. Il faut mettre fin à ce type de modèle ultralibéral qui tue notre agriculture et l'économie européenne. Pour les écologistes c'est très clair: stop Mercosur".

Le 'Mercosur', ce fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays sud-américains tels que le Brésil, l'Argentine ou l'Uruguay, a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours avec les manifestations des agriculteurs. Certains pays comme la France ont revu leur position et s'opposent désormais à cet accord, ce n'est pas le cas de la Belgique, où une position commune ne fait pas consensus.

Georges Gilkinet veut donc que la Belgique prenne une position ferme à l'encontre du traité de libre-échange. "Moi ce que je demande, c'est que l'Etat belge dise à la Commission européenne qu'on arrête tout". Mais ce ne sera pas si simple, car les avis divergent au sein de la Vivaldi et si la Wallonie a adopté une position claire contre le Mercosur, ce n'est pas celle de la Belgique. "David Clarinval se cache derrière son petit-doigt en disant que la Flandre ne voudra jamais et le Premier ministre dit qu'il faudra aussi aligner la Flandre. Moi, je souhaite que la Belgique rejoigne par exemple la France pour dire à la Commission européenne qu'on arrête ces négociations et qu'on ne signera jamais cet accord", déclare le ministre de la mobilité.

L'écologiste va même un peu plus loin en voulant revenir sur des anciens traités signés par exemple avec le Canada et la Nouvelle-Zélande. "Cela doit être au programme de la prochaine Commission européenne", conclut celui qui mènera la liste fédérale Ecolo en province de Namur aux prochaines élections.