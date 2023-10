Ecolo-Groen salue un budget qui offre davantage de justice fiscale et climatique

Ecolo-Groen a salué un budget qui assure une meilleure redistribution des richesses et une meilleure justice fiscale et sociale, mercredi lors de la discussion sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Alexander De Croo.

Le chef de groupe Gilles Van den Burre a souligné, à la tribune de la Chambre, l'augmentation de la taxe bancaire permettant des recettes supplémentaires estimées à 150 millions d'euros. "Face aux menaces des banques, nous le redisons: augmenter le taux d'intérêt sur l'épargne des citoyens est juste", a-t-il de nouveau plaidé.

"Pour Ecolo-Groen, justice climatique et sociale vont de pair", a-t-il ajouté, saluant des investissements consolidés dans le rail (5 millions supplémentaires) et les énergies renouvelables. Mais il est nécessaire de faire mieux pour un avenir digne pour toutes et tous. La baisse des subsides aux énergies fossiles est trop timide (encore 13 milliards par an)", a déploré Gilles Van den Burre, citant également une augmentation "insuffisante" des accises sur le diesel professionnel.