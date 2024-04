Ecolo: "on n'a pas cherché d'alliance avec le PTB, qui ne veut pas gouverner"

Sur ce décret voté au bout de la nuit de jeudi à vendredi au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "on n'a pas cherché à faire une alliance avec le PTB. Ce parti a soutenu un vote depuis l'opposition, tant mieux pour les étudiantes et les étudiants. On n'a de pré-accord avec personne", selon l'écologiste.

"La question du PTB est vite répondue: il ne veut pas participer, prendre ses responsabilités. On l'appelle le Parti Toujours au Balcon. Parce que c'est très facile de dire 'y a qu'à', mais quand il faut faire des compromis, le PTB n'est pas là." Ecolo confirme ainsi être sur la même position que le PS vis-à-vis du PTB.