"Ces gens doivent purger leur peine dans leur pays d'origine": Marc Ysaye désire lutter contre l'insécurité

Pour la nouvelle recrue du Mouvement Réformateur, la situation migratoire et sécuritaire belge ne peuvent plus durer. "À Bruxelles, on est complètement submergé. C'est triste pour tous ces gens qu'on continue d'accueillir, mais dont on ne peut pas s'occuper décemment". Selon Marc Ysaye, il est donc question de soit diminuer l'accueil, soit de faire mieux. "Quand je parle avec les gens, il existe un vrai sentiment d'insécurité. Je ne dis pas que c'est dû à l'immigration, bien entendu", explique-t-il au micro de Bel RTL.

À lire aussi Marc Ysaye veut arrêter le clientélisme dans la culture

Le libéral évoque ainsi un sentiment répandu parmi la population, en appelant à agir de manière plus efficace. "Les gens en ont assez que le politique, et la gauche en particulier, vendent un monde qu'ils ne voient pas et qui n'existe pas".