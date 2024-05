Augmenter les salaires, tous les partis le promettent avant les élections: mais concrètement, qui propose quoi ?

Plus d’argent dans votre poche à la fin du mois, et donc augmenter les salaires : c’est la promesse que tous les partis font avant les élections, et c’est dans leur programme respectif. Alors qui propose quoi, concrètement ?



Le Parti Socialiste veut une hausse des salaires de 300 euros nets par mois pour les bas et moyens revenus. Il préconise aussi une augmentation du salaire minimum à 2.800 euros bruts par mois, soit 17 euros de l’heure.

Le Mouvement Réformateur, lui, met l’accent sur le différentiel entre les revenus du travail et ceux des allocations sociales et veut une différence d’au moins 500 euros nets entre les deux, tandis que du côté des Engagés, on parle d’un "bonus bosseur dégressif" pour garantir un écart salarial d’au moins 450 euros nets par mois par rapport au chômage.



Ecolo, quant à lui, souhaite également relever les bas et moyens salaires jusqu’à 350 euros par mois, via un mécanisme de réduction d’impôt dégressif. Défi plaide pour un bouclier social : avec 1.300 euros nets par mois minimum pour les allocataires et un salaire minimum de 1.800 euros nets pour les travailleurs. Enfin, le Parti des travailleurs de Belgique prône la hausse du salaire minimum à 17 euros bruts, comme le PS.