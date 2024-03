Après plusieurs années de plaidoirie, le PTB modifie son projet de taxe sur les "ultras-riches": pourquoi?

Il précise: "On veut réellement se concentrer sur les ultras-riches, sur le pourcent d'ultra-riches. Alors effectivement, il faut aller au-delà de 5 millions d'euros. C'est pour ça qu'on propose une taxe de 2% sur les fortunes de 5 millions d'euros et 3% sur 10 millions d'euros et plus. Si on ne fait pas ça et qu'on reste sur le million d'euros, on touche presque 10% de la population, dont notamment des agriculteurs des indépendants,… Une partie de la classe moyenne."