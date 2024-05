La Chambre se dissout en chanson, une plainte inédite en politique et la boulette du MR: voici le Carnet de campagne n°34

Une semaine marquée par la dissolution de la Chambre en chanson, par une plainte en diffamation d’une ministre contre un président de part, par un candidat défi communautariste et par une affiche de campagne installée sur la mauvaise maison. Nous votons dans 28 jours.

Carnet de campagne épisode 34 ! Voilà, c'est fini. "Chers Collègues, nous voici parvenu à la fin de cette 55ème législature", a annoncé Eliane Tillieux, la présidente de la Chambre (PS).

Et oui, c'était la dernière séance. La Chambre des représentants est dissoute. Et cela s’est même terminé sur une petite chanson de Peter de Roover, chef de groupe (N-va), en néerlandais : "Madame Tillieux, chère présidente, c'est en chanson que je vous invite à mettre la clé sous le paillasson. Certains ici reviendront, d'autres plus jamais nous ne verrons. Malgré nos fréquentes mésententes, nous sommes bien d'accord. Personne ne souhaite m’entendre chanter encore", chante-t-il, aux côtés de ses députés de son parti, hilares.