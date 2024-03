Blanco: qu'est-ce que ce nouveau parti et que propose-t-il?

Quand un électeur vote blanc, son vote est comptabilisé, mais il n'est pas pris en compte dans la répartition des sièges entre les partis. Des citoyens ont décidé de changer le système. Ils ont monté le parti Blanco, qui se veut apolitique. Valérie Lamesch est candidate dans la circonscription du Luxembourg. Dans la vie, elle est écrivain et n'a jamais fait de politique.

"On est dans un système de vote obligatoire, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire : je ne soutiens finalement personne et que ce soit avec un résultat visible et concret. Et donc, c'est là que nous, on veut pouvoir changer les choses", explique la candidate.