"Il faut avancer vers la construction d'une défense européenne": Peter Mertens, favorable à une sortie de la Belgique de l'OTAN

La tête forte des communistes flamands a abordé, au micro de Bel RTL, la question de l'appartenance de la Belgique à l'OTAN. Il a ainsi défendu l'idée d'un non-alignement de l'Union européenne vis-à-vis des autres forces mondiales, notamment des États-Unis. Selon le député, il est essentiel pour la Belgique de quitter l'organisation. "Il faut avancer vers la construction d'une défense européenne, hors de l'OTAN", annonce-t-il.

Il met alors en avant la dépendance économique et militaire de la Belgique envers les États-Unis comme argument en faveur d'un tel changement de position. "On est aujourd'hui dépendant économiquement avec l'énergie, très chère et polluante, qu'on doit acheter aux États-Unis. Mais, on reste aussi dépendant au niveau militaire. Et nous, on veut un non-alignement", explique-t-il.