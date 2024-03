DéFI suggère de refinancer la police avec l'argent "des grands criminels": voici comment le parti compte s'y prendre

Que faire pour limiter la criminalité et les violences urbaines dans nos villes? C'est la question que nous avons posée à Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI. Elle propose entre autres de "refinancer les zones de police locales". Mais pour cela, il faut du budget.

Elle développe sa proposition: "Il ne faut pas aller chercher l'argent dans la poche de nos concitoyens qui travaillent honnêtement et déclarent leurs impôts. On va aller le chercher dans la poche des grands criminels. Il faut savoir que chaque année, on a des milliards d'euros qui s'évadent, qui échappent aux impôts belges. On doit pouvoir aller les chercher."