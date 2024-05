Elections 2024: les priorités des partis ne permettent pas de réduire le déficit sous les 3%, selon le Bureau du Plan

A politique inchangée, la Belgique présentera un déficit de 5,6% en 2029. La N-VA se situe en haut du classement, en agissant majoritairement sur la réduction des dépenses, avec un déficit qui atteindrait 3,6%, suivi par le PS à 4,5% qui agit en revanche davantage sur les recettes. En bas du classement se situent le Vlaams Belang et le MR avec un déficit estimé respectivement à 7,5% et 7,6%, les libéraux ayant soumis essentiellement des réductions importantes d'impôts au Bureau du Plan.

Ces deux partis offrent en revanche une perspective de croissance économique plus importante. "Pour pouvoir mettre de l'ordre dans les finances publiques, on peut utiliser des leviers très différents mais les propositions soumises ne suffiront pas pour répondre aux exigences européennes", a souligné le directeur de l'institution, Baudouin Regout.

Les mesures d'ordre fiscal et parafiscal constituent un quart des propositions soumises par les partis. Plusieurs partis proposent de taxer les revenus du patrimoine d'une manière ou d'une autre. Une telle imposition peut avoir un "effet important", relève le BFP.

"Ce débat sur la taxation sur les revenus du patrimoine vaut la peine d'avoir lieu", a fait remarquer M. Regout. L'évaluation réalisée se veut neutre politiquement. "Ce chiffrage ne porte pas de jugement, il s'agit d'informer le citoyen de manière neutre et impartiale, et non de le conseiller", a averti M. Regout.