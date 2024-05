Vers une gratuité de la SNCB pour les moins de 26 ans? "C'est ridicule", estime Sammy Mahdi

Le président du CD&V Sammy Mahdi était l'invité de l'émission "Rendez-vous" ce dimanche. Il s'est dit contre la proposition d'Ecolo de rendre gratuit les transports en commun, et surtout la SNCB, pour les moins de 26 ans. Il s'explique.

Dans l'émission "Rendez-vous" ce dimanche, le dossier concernant la gratuité de la SNCB jusqu'à 26 ans a été mis sur la table. Proposition d'Ecolo que refute totalement Sammy Mahdi, président du CD&V et tête de liste à la Chambre à Vilvorde. "Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il faut faire en sorte que ça soit gratuit. Mais pourquoi faire en sorte que tout le monde ait un abonnement gratuit ? C'est ridicule de le faire, il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, si aujourd'hui on donne un abonnement gratuit à tout le monde jusqu'à 26 ans, finalement c'est le contribuable qui paye et ça nous aidera pas", estime-t-il.

Réponse de Georges Gilkinet: "C'est un choix politique."