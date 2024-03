Facture d'énergie plus lisible, plus de distributeurs: quels sont les souhaits des consommateurs avant les élections?

Des factures d'énergie plus lisibles, davantage de distributeurs automatiques et des périodes de garantie plus longues sur leurs appareils font partie des souhaits des Belges pour améliorer les droits des consommateurs en vue des élections du mois de juin prochain. Testachats a interrogé plus d'un millier de Belges et dévoile ce mercredi les résultats de son enquête.

Une très large majorité des participants à l'enquête (93%) demande une facture énergétique plus transparente, et ce dans toutes les régions du pays. Trois quarts des Belges veulent également toujours avoir le choix parmi au moins un contrat d'énergie fixe. "Nettoyer la facture d'électricité - l'une des plus élevées d'Europe — demeure une de nos priorités", martèle Julie Frère, porte-parole de l'organisation de protection des consommateurs. "La facture d'énergie doit reprendre le prix de l'énergie et son transport, c'est tout. Ce n'est pas une feuille d'impôt!"