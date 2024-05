Nucléaire, taxe sur les vols de courte durée, TVA sur les produits polluants: voici ce que proposent les partis francophones

À quelques jours des élections, on vous aide a y voir plus clair dans les programmes des différents partis. Ce vendredi, on parle environnement et énergies.

En revanche, trois partis sont favorables à cette mesure, les libéraux, les Engagés et DéFI. Ils estiment qu'il faut investir dans le nucléaire et demandent des SMR (petits réacteurs modulaires) de nouvelle génération. Ce sont des petits réacteurs nucléaires qui sont plus efficaces et qui produisent moins de déchets. Ils veulent aussi investir dans le renouvelable et mener des économies d'énergie.

C'est un grand non pour les Verts. Ils veulent se passer de cette énergie, qu'on la laisse de côté dès 2035. Ils la considèrent comme dangereuse et chère. Le PTB aimerait aussi se passer du nucléaire mais il n'exclut pas qu'il faille compter un temps sur les réacteurs que nous avons en Belgique. Même philosophie du côté des socialistes qui visent 100% de renouvelable d'ici 2050.

Faut-il taxer les vols en avion pour les courtes durées?

Certains partis sont favorables: les socialistes, écologistes et DéFI. Pour eux, il faut développer des moyens de transport alternatifs, notamment des liaisons ferroviaires. Pour Les Engagés, c'est aussi un grand oui, mais attention, avec une condition. Ok pour la taxation, pour autant qu'il existe une alternative en train.

En revanche, deux partis s'opposent à cette mesure, les libéraux et le PTB. Le MR estime notamment qu'il faut laisser la liberté aux voyageurs de choisir son moyen de transport, mais il n'est pas opposé à la mise en place d'un signal prix sur les carburants fossiles au niveau européen. Et le PTB estime en revanche qu'il faut plutôt taxer les jets privés et investir cet argent dans le développement des trains à grande vitesse.

Faut-il augmenter la TVA sur les produits qui sont nuisibles à l'environnement?

Quatre partis sont favorables à cette mesure. Pour eux, plus un produit est nuisible à l'environnement et plus il faut taxer ce produit. Mais attention, les socialistes disent quand même qu'il ne faut pas que cela se répercute sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Les Engagés veulent aussi mettre en place une autre mesure: la réduction de la TVA sur les produits locaux. Ecolo et DéFI veulent supprimer la TVA sur les légumes et les fruits bio pour qu'ils soient plus accessibles.