Livraison de F-16 à l’Ukraine: "On va vers une troisième guerre mondiale", estime Raoul Hedebouw

Oui, je crois qu’on va en droite ligne vers une troisième guerre mondiale. On nous a dit : on va envoyer de l’argent à l’Ukraine. Et puis après, on va envoyer des armes à l’Ukraine. Puis, envoyer des F16 à l’Ukraine. Et maintenant, on veut envoyer des troupes au sol, c’est ce que dit le président français Macron.

Une troisième guerre mondiale? C’est très lourd ce que vous dites...

S’il y a une guerre entre l’Otan et la Russie, vous appelez ça comment ? Moi, je crois qu’il faut aller vers la désescalade. Il y a un grand sommet de la paix, les 15 et 16 juin. J’espère qu’on ira vers la paix, vers ce type de négociations.