Paul Magnette face à Alexander De Croo sur RTL-TVI: retour sur une relation mouvementée entre les deux hommes

Paul Magnette et Alexander De Croo se retrouvent ce soir face à Martin Buxant. Dans l'un des derniers débats avant les élections du 9 juin, le président du PS et le Premier ministre en place débattront sur les sujets chauds actuels. Revenons d'abord sur l'histoire commune de ces deux poids lourds de la politique belge.

À l'époque de la formation du dernier gouvernement, le rire est de mise. "On a tiré à pile ou face pour savoir qui serait Premier ministre et c'est tombé sur Alexander, mais c'est un bon choix", rigolait Magnette. Cependant, un an plus tard, la frustration est de retour, mais Paul Magnette l’assure, il n’est pas un "Premier ministre de l’ombre".