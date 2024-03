"La mauvaise foi puissance 1000": Raoul Hedebouw s'emporte après le nouvel affront de Paul Magnette

Paul Magnette répondait aux questions de Martin Buxant dans la matinale de bel RTL ce mardi matin. Le président du PS est par exemple revenu sur ses propos polémiques tenus à l'encontre du PTB. "Il faut voter pour des partis qui prennent des risques et pas pour des couillons comme ceux du PTB", déclarait-il sur les antennes du service public.

Une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et qui méritait davantage d'explications. "En wallon on dit des couillons, ou des froussards si vous voulez. Moi je parle simplement des responsables du parti qui refusent de prendre la moindre responsabilité", a justifié le président du PS ce mardi matin sur bel RTL, avant d'en remettre une couche sur le PTB qui a modifié sa proposition de taxe sur les millionaires. "Le PTB ne servait déjà à rien, puisqu'il ne prenait aucune responsabilité. S'ils ne veulent même plus taxer les riches, ils ne servent absolument plus à rien", a lancé Paul Magnette.