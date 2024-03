"Augmenter l'attractivité des régions": ce que réclame le secteur immobilier à 70 jours des élections

Le Président de l’Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI), Stéphane Sonneville, était l’invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il a notamment expliqué quel était le rôle et le poids de son association.

"L’UPSI représente l’essentiel des acteurs de l'immobilier, donc à la fois les développeurs et les investisseurs, dans des secteurs de bureaux, résidentiels ou commerciaux. On représente directement et indirectement 40.000 emplois. On contribue, sur l'ensemble du pays à 5,7 milliards d'euros en termes de recettes fiscales, notamment par tous les précomptes immobiliers qui sont une source importante de revenus. Notre association représente à peu près 60 à 80% du chiffre d'affaires en fonction des secteurs, en peu moins en résidentiel et beaucoup plus dans le secteur des bureaux. On est très représentatifs au niveau de la profession".