Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle française, figurera sur une liste belge pour les élections européennes

Le Français Philippe Poutou, plusieurs fois candidat à la présidentielle dans son pays, figurera sur une liste belge pour l'élection du Parlement européen en juin prochain. Il sera en 3e position sur la liste de la Gauche anticapitaliste, a-t-elle annoncé samedi.

Le mouvement de gauche radicale, ancienne Ligue communiste révolutionnaire (LCR), est l'organisation sœur du Nouveau parti anticapitaliste. Le parti français pour lequel Philippe Poutou a été candidat à l'élection présidentielle en 2012, 2017 et 2022. La notoriété de cet ancien ouvrier de Ford et responsable syndical sera un atout de taille pour la Gauche anticapitaliste, qui compte surtout profiter de la campagne électorale pour "visibiliser" son message. "Un message radical anticapitaliste qui assume la rupture et porte une voix profondément écologiste", explique Denis Verstraeten, porte-parole et tête de liste. "Nous ne croyons pas en la transformation de la société par la voie électorale", précise-t-il. "Mais cette période permet de nous visibiliser".