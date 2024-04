Prévot-Nollet, entre les deux présidents de partis, ça passe ou ça casse ?

L'un est Namurois, l'autre provient du Hainaut. Si des dizaines de kilomètres les éloignent, tous les deux se positionnent comme les leaders de partis qui pourraient être très courtisés après le scrutin du 9 juin. Le président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, et son homologue des Engagés, Maxime Prévot, seront sur le plateau de RTL ce mercredi dès 19h20.

Alors que notre dernier Grand Baromètre annonce Ecolo en chute libre au niveau bruxellois et wallon et que les Engagés semblent eux en pleine remontada, les deux francophones débatteront sur le plateau de RTL ce mercredi. Alors entre Prévot et Nollet, ça passe ou ça casse ?

Deux ascensions entre Mons et le Hainaut