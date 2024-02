Face aux violences, les Engagés réclament des actions urgentes

Les Engagés ont réclamé mercredi des actions urgentes devant les fusillades et règlements de compte qui se multiplient à Bruxelles. Ils plaident entre autres pour un renforcement de la présence policière sur le terrain, à la fois locale et fédérale.

"Cela ne peut plus durer! Les gouvernements doivent agir et les citoyens doivent être rassurés", ont lancé Elisabeth Degryse et Christophe De Beukelaer, têtes de liste centristes à la Chambre et au parlement bruxellois.

Les Engagés demandent une réunion d'urgence du Conseil régional de sécurité et une rencontre entre les autorités régionales et fédérale qui déboucherait sur un plan d'actions. Une commission interparlementaire, réunissant les parlements fédéral et bruxellois, devrait également être mise en place, estiment-ils.