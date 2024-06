Sondage RTL info-Cluster17: bataille entre le MR et le PS en Wallonie, le Vlaams Belang conforte sa place de futur premier parti en Flandre

Les élections approchent et une question est sur toutes les lèvres : à quoi pourrait ressembler le paysage politique belge après ce scrutin ? RTL info et Cluster 17 ont sondé les intentions de vote des Belges.

Avec 22.9 %, le Mouvement Réformateur (MR) de Georges-Louis Bouchez confirme les derniers sondages et se présente comme le premier parti dans la capitale. En deuxième position, on retrouve le PTB avec une impressionnante progression par rapport au scrutin de 2019, lui permettant d'afficher 19.8 % d'intentions de vote. Pour compléter le podium, le PS recueillerait 15 %.

Le dimanche 9 juin, 8 359 000 électeurs seront appelés aux urnes pour les élections régionales, fédérales et européennes. Une journée qui décidera de l'avenir politique du pays pour les 5 prochaines années. Et si une surprise est toujours possible, des premiers éléments se dégagent déjà si l'on se fie au dernier sondage RTL info-Cluster 17.

Derrière, on retrouve Écolo, en net recul depuis 2019, avec 11.6 %. Enfin, Les Engagés (7,8 %) et DÉFI (7 %) sont au coude-à-coude.

En Flandre, place à l'extrême

Ce qui est annoncé par les dernières enquêtes se confirme dans notre sondage. Avec 27.2 %, soit près d'un Flamand sur 4, le Vlaams Belang arrive en tête dans les intentions de vote au nord du pays. Derrière lui, la N-VA de Bart de Wever séduit près de 1 Flamand sur 5 (19.6 %). Les socialistes flamands (Vooruit) arrivent en troisième position avec 13 %.

Pour ce qui est de l'Open-VLD, le parti de l'actuel Premier ministre, affiche 9.3 % d'intentions. Et comme en Wallonie, le parti des écologistes flamands arrive dernier avec 6.9 %.

À noter que ce sondage RTL INFO-Cluster17 a été effectué en ligne, du 28 au 31 mai 2024, auprès d’un échantillon de 2 641 personnes (dont 1000 Wallons, 501 Bruxellois, 1140 Flamands) âgées de 18 ans et plus. La marge d’erreur est comprise entre 1,3 % et 3 % en Flandre, entre 1,4 % et 3 % en Wallonie et entre 1,9 % et 4,5 % à Bruxelles.