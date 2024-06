Elections 2024 - Pour qui et pour quoi allez-vous voter ce dimanche ? Rappel utile avant de rentrer dans l'isoloir

Il y a donc le parlement européen, votre 1er vote. Vient ensuite, la Chambre des représentants au niveau fédéral, votre 2e vote et enfin les parlements des 3 régions, wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, bilingue, votre 3e vote.

Mais il y a une petite particularité concernant le nord du pays... même deux ! Pas de mention ci-dessus de la communauté flamande parce qu’il n’y a pas vraiment de parlement de communauté.

Dans le nord du pays, il y a un parlement qui rassemble les députés régionaux et les députés communautaires. Concrètement, c'est au moment de voter qu’ils s’arrangent sur qui vote quoi en fonction des compétences de chacun.

Et au sud ?

Autre particularité, elle concerne le Parlement de la communauté Wallonie - Bruxelles. Ici encore, on se base sur les députés régionaux pour le former. On rassemble l’entièreté des députés de la région wallonne et une partie des députés francophones de la région Bruxelles-Capitale.