Une politique de droite peut-t-elle effrayer les personnes les plus pauvres ? "Avec nous, les gens prendront leur vie en main", indique le président du MR

Martin Buxant, notre expert politique, revient alors sur l'actualité : quid du futur gouvernement ? "Je ne me suis jamais caché que les Engagés étaient un partenaire privilégié, car il y a deux formations qui ont progressé et qui ont des points de convergence : eux et nous. J'espère que dans les prochaines heures, on pourra lancer un début de négociation".

Le MR compte-t-il appliquer totalement son programme ? "Oui, ce sera appliqué. Aujourd'hui, personne ne peut être surpris, nous l'avons toujours dit. On doit mettre en œuvre ce mandat, mais on discutera, on écoutera, on accompagnera. On a été élu pour un programme, on doit l'appliquer. Un programme de droite ne doit pas faire peur aux plus pauvres. Depuis 50 ans, il y a une politique de gauche et les pauvres sont devenus plus pauvres. Avec nous, on permettra aux gens de prendre leur vie en main", explique-t-il.