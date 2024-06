Notre journaliste Christophe Deborsu agressé au QG du Vlaams Belang: "En 36 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé"

"C'est vrai que sur le moment même, c'est assez étonnant parce que je vous avoue, voilà, ça fait 36 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé", s'étonne-t-il. "Je suis quelqu'un d'assez pacifique et relativement costaud et grand. Donc les gens, généralement, hésitent. Mais ça s'est passé et ça montre effectivement un peu le désarroi de certains."

Notre journaliste RTL info Christophe Deborsu a fait une mauvaise rencontre au QG du Vlaams Belang, ce dimanche 9 juin. "Un militant du Vlaams Belang m'a reconnu. C'est vrai que pendant cette campagne, j'étais pas mal présent en Flandre. Et c'est vrai qu'il m'a dit, 'tu n'as rien à faire ici, casse-toi'. Enfin, en néerlandais. Et puis il m'a jeté une bière. Il m'a jeté une bière sur ma chemise. Donc je mets ça aux habilleuses de RTL. Je vais devoir malheureusement la mettre au pressing", raconte-t-il dans l'édition spéciale de ce dimanche soir.

L'histoire ne s'arrête pas là : "Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un coup de fil, un numéro que je ne connaissais pas. C'était Tom Van Grieken, le président, qui M. Deborsu, on s'excuse au nom du parti. La personne a été exclue et ça ne se reproduira pas. Et si vous avez des frais de pressing, n'hésitez pas", poursuit-il.

Le journaliste a refusé l'offre, "on n'a pas besoin de l'argent du Vlaams Belang", mais apprécie le geste : "Je l'ai quand même remercié parce que c'est quand même un geste qu'il a fait".