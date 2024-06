Elections 2024: Paul Magnette affirme que le bureau lui a demandé "de poursuivre son travail"

Le PS a fait le choix d'aller dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir, a annoncé lundi le président du PS, Paul Magnette, à l'issue d'un Bureau politique qui a analysé le résultat des élections.

"Le débat que nous avons mené nous a conduits à tirer la conclusion tout à fait logique de cette situation: il est logique pour nous d'aller partout dans l'opposition puisque la vague a été à droite et que les vainqueurs sont le MR et les Engagés", a-t-il déclaré. Si en Wallonie, ce choix allait de soi vu qu'ensemble les libéraux et les centristes ont une majorité, il n'était pas attendu à Bruxelles où les socialistes sont difficilement contournables.