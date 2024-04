Yvan Verougstraete va affronter Sophie Wilmes et Elio Di Rupo à l’Europe: qu’est-ce qui les différencie?

Yvan Verougstraete était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, la tête de liste des Engagés pour l’Europe et fondateur de Medi-Market sera opposé à des poids lourds du MR et du PS aux élections du 9 juin.

Yvan Verougstraete sera tête de liste pour les Engagés à l’Europe lors des élections du 9 juin, il sera donc opposé à deux anciens Premiers ministres belges. Qu’est-ce qui le différencie de Sophie Wilmes et Elio Di Rupo ? "Ma différence fondamentale, c’est que je ne suis pas un politique. Je suis d’abord et avant tout un entrepreneur, je suis quelqu’un qui sait ce que c’est, quand on parle de charge administrative, de marchés, d’entreprises. Les entreprises sont tous les jours sujettes à énormément de réglementations européennes et ça concrètement je sais ce que ça veut dire".