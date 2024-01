Elections américaines 2024: quelle est la différence entre un caucus et une primaire?

Ce lundi, c'est une première grande étape dans la course à la Maison Blanche aux États-Unis. Car c'est aujourd'hui que s'ouvrent les caucus dans l'état de l'Iowa qui donne le coup d'envoi de cette année électorale et de cette élection qui arrive déjà dans 10 mois.

Les caucus se passent tous les quatre ans dans l'état de l'Iowa et servent de baromètre. Il donne le ton et les premières indications pour les candidats qui seront à la présidentielle. Les électeurs de l'Iowa sont donc les premiers à se positionner dès demain.

Les caucus sont des sortes de réunions, des rassemblements où on débat et délibère sur les candidats qui pourraient se présenter à la présidentielle. Dans ces débats, on donne la parole aux citoyens et aux militants. Tout ça se fait à des niveaux très locaux, c'est une sorte de démocratie très participative.

Les caucus et les primaires ont le même but, c'est de désigner à la fois le candidat démocrate et le candidat républicain qui vont tous les deux s'affronter en novembre prochain. Le processus est donc un peu différent pour les primaires, car c'est une élection plus classique via un bulletin de votes. Lors de ses primaires qui se dérouleront en été, les électeurs ne votent pas directement pour un candidat en particulier, mais bien pour des délégués qui seront chargés d'élire un candidat.