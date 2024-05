En baisse dans les sondages, comment se porte le parti Défi à quelques semaines des élections?

Nous votons le 9 juin. Cinq ans se sont écoulés depuis les dernières élections fédérales, régionales et européennes. Depuis, la popularité des partis s’est renforcée ou affaiblie. Dans "Dernière ligne droite", Martin Buxant recevra tour à tour chaque président de parti pour un entretien et une analyse. Chez Défi, la tendance est à la baisse dans les sondages, et ce même à Bruxelles. Comment expliquer cette érosion ?