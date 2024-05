"Il y a de la déception ": où en est Écolo à quelques semaines des élections?

Déception

Il y a cinq ans Écolo a pu profiter d’un élan : celui d’une prise de conscience et des marches pour le climat. Aujourd’hui, le contexte a changé, les jeunes sont déçus.

"Je pense qu'il y a de la déception de la part d’une jeunesse qui attendait de cette législature un changement colossal. Il ne faut pas sous-estimer la demande que ça a été aux jeunes de faire grève, de manifester", témoigne Adelaïde Charlier, militante pour le climat.

On ne voit plus de manière claire pourquoi il faut voter Écolo

Écolo a déçu et a du mal à séduire les citoyens. "On ne voit plus de manière clair et nette pourquoi il faut voter Écolo. (...) Écolo est sans doute le parti le plus favorable aux droits de la femme et le parti le plus attentif aux questions environnementales… Mais la nouveauté, c’est qu’il n’est plus le parti le plus saillant sur une question qui travaille une partie de l’électorat", explique Pascal Delwitt , politologue.