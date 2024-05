Cinq ans après les dernières élections, où en est la popularité du MR en Wallonie et à Bruxelles?

Nous votons le 9 juin. Cinq ans sont passés depuis les dernières élections fédérales, régionales et européennes. Depuis, la popularité des partis s’est affaiblie ou renforcée. Dans "Dernière ligne droite", Martin Buxant recevra à tour de rôle chaque Président de parti pour un entretient et une analyse exclusifs. Le MR est plutôt stable en Wallonie, mais est en nette progression sur Bruxelles. Comment l’expliquer ?

Les résultats ne sont pas encore complets, mais les libéraux sont confiants. La négociation les mènera finalement aux commandes des gouvernements fédéraux et Wallons… Et dans l’opposition à Bruxelles.

À Bruxelles, en revanche, ça fait plus que frémir. La tendance est clairement positive : 17% au lendemain du vote, quasi 22%, 5 ans plus tard.

Ce qu’en disent les citoyens

Questionnés, les Belges sont mitigés quant à leur vision du Mouvement Réformateur. "De ce que j’entends et des retours, de manière générale, c’est le MR qui descend le moins, ils ne s’en cachent pas et finalement, ils font du "good job"", affirme un homme. "Je trouve que c’est de la politique de bas étage. Quand on est de la famille Michel et qu’on prend tout le monde à la suite, moi je suis tout à fait contre", rétorque une autre.

Voilà pour les citoyens, mais qu’en pense un politologue ? Pierre Vercauteren, professeur à l’UCLouvain est nuancé : "On peut considérer que le MR à parfois une attitude "particip-opposition" : ils se montraient bien présents dans l’exécutif en essayant d’imprimer leur marque, mais en ne manquant pas d’être parfois critique à l’égard des membres de la majorité".