En Equateur: référendum sur la sécurité, un directeur de prison assassiné

Le vote se déroule dans une ambiance "tranquille et sûre", sous la protection des forces de sécurité, a assuré dans l'après-midi le Conseil national électoral (CNE), qui a fait état d'une participation d'environ 60%.

Quelque 13,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour répondre par oui ou par non à onze questions posées par le président Daniel Noboa.

Parmi les principales propositions de cette consultation qui définira notamment "la direction et la politique d'Etat (...) contre la violence, le crime organisé, la lutte contre la corruption" selon le chef de l'Etat, figurent l'extradition des ressortissants équatoriens liés au crime organisé, notamment vers les Etats-Unis, une mesure très crainte par les narcos.

L'Equateur, gangréné par le narcotrafic et la corruption, devenu la principale plateforme de l'exportation de cocaïne produite en Colombie et au Pérou voisins, fait face depuis mi-janvier à une grave crise sécuritaire provoquée par les gangs. L'un des épicentres de cette crise est le système carcéral, que le pouvoir tente de prendre en main, théâtre de massacres récurrents et des luttes de pouvoir des groupes criminels.