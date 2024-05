Environ 500 personnes ont marché à Namur pour célébrer les communautés LGBTQIA+

Les participants sont partis vers 13h00 de la place Maurice Servais et ont défilé dans Namur durant environ une heure. Ils se sont ensuite retrouvés au lieu de départ, où les attendaient un village associatif et de nombreuses animations pour petits et grands (débats, bar, château gonflable, concerts...).

Parmi les organisations présentes dans le village se trouvaient l'association Activ'elles, le Fonds Suzan Daniel ou encore l'ASBL Crible. Les thématiques de la journée étaient les préférences sexuelles et affectives, l'identité et l'expression de genre, la santé et la prévention, les droits humains et philosophiques, et enfin la représentation de la famille de nos jours.

"Dans l'ensemble, environ 3.000 personnes ont participé à l'opération", s'est réjoui Cédric Compère de l'ASBL Fiertés namuroises, à l'initiative de l'événement. "On peut donc parler d'un franc succès et il en va de même pour la marche."

"Nous avions eu quelques mauvaises réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours, mais finalement tout s'est bien passé et il n'y a pas eu d'incident à déplorer. Nous avons même reçu un chaleureux accueil des Namurois lors de notre défilé."