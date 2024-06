Des travaux d'intérêt général pour les chômeurs qui refusent un emploi: "Le travail forcé ne peut pas être à l'ordre du jour", répond Marie-Hélène Ska

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, était l'invitée de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il a notamment été question de la volonté du MR et des Engagés de limiter les allocations de chômage à deux ans.

Marie-Hélène Ska s'est exprimée sur l'emploi et la limitation des allocations de chômage à deux ans ce matin sur bel RTL. Il s'agit d'une mesure sur laquelle tant le MR que Les Engagés sont d'accord. Qu'en pense la syndicaliste ?

"Ça va avoir deux effets majeurs. Un premier effet, c'est de transférer une grosse partie de la charge que représente le chômage de longue durée vers les pouvoirs communaux, et en particulier dans les grands centres urbains, puisque c'est là qu'est concentré le chômage de longue durée essentiellement. Et deuxièmement, ça va sans doute laisser encore un peu plus de côté certaines personnes qui sont en grande difficulté."