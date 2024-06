Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot entament les concertations ce lundi: qui vont-ils rencontrer? 

Les choses sérieuses débutent pour les présidents du MR et des Engagés. Ils doivent rencontrer plus de 250 organismes en huit jours.

Début des concertations du président du MR Georges-Louis Bouchez et du président du mouvement Les Engagés Maxime Prévot ce lundi. Ils doivent rencontrer des représentants de la société civile et des acteurs de terrain en vue de la formation des nouveaux gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ils vont rencontrer plus de 250 organismes, acteurs des différents secteurs, à commencer par les organisations patronales et les syndicats ce lundi.