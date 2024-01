Equateur: projet de référendum contre le crime organisé

"Nous tenons notre promesse de campagne de convoquer un référendum et de construire un nouvel Equateur, un pays où la violence et l'impunité sont combattues", a indiqué M. Noboa, qui a pris ses fonctions en novembre, à une chaîne de radio et de télévision locale.

Le référendum porte principalement sur la lutte contre le crime organisé et les bandes criminelles, qui se livrent une guerre pour le contrôle des routes du trafic de drogue.

Entre 2018 et 2022 les meurtres ont été multipliés par quatre dans le pays, et 2023 a été l'année la plus violente avec 7.500 homicides et plus de 40 meurtres pour 100.000 habitants.

Le président Noboa, qui dirigera le pays jusqu'en 2025, propose avec cette consultation que les forces armées luttent contre le crime organisé et effectuent des contrôles permanents d'armes et d'explosifs le long des routes.