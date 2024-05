Nouvelle action à Bruges pour demander la fermeture du Boudewijn Seapark

Plusieurs manifestations et actions en ligne sont organisées ces 11 et 12 mai à travers le monde pour demander la fin de la captivité des cétacés et l'interdiction des delphinariums. Au total, plus de 50 parcs aquatiques sont visés par ces protestations, dont celui de SeaWorld dans la ville américaine d'Orlando.

En Belgique, le Boudewijn Seapark s'est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques. L'organisation pour le bien-être animal "Bite Back", qui milite depuis plus de 10 ans contre le delphinarium flamand, espérait que le nouveau code régional sur le bien-être animal aurait raison du parc animalier aquatique mais ce n'est pas le cas. Le Boudewijn Seapark bénéficiera en effet d'une exception à l'interdiction des delphinariums.