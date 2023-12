Et de six pour l'Awex et les entreprises wallonnes au salon CES de Las Vegas

Pour la sixième fois en sept ans, la Wallonie sera une nouvelle fois bien représentée, du 9 au 12 janvier, au salon des nouvelles technologies et de l'électronique Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) y emmènera en effet treize start-ups et PME, auxquelles se rajoutent quelques autres entreprises belges.