Filip Dewinter lié à la Chine: "rien de neuf", selon le Vlaams Belang

Le Vlaams Belang a rejeté en bloc lundi les faits avancés par les médias Humo et Apache, selon lesquels le parlementaire Filip Dewinter a été payé durant des années par les renseignements chinois, travaillant pour eux comme lobbyiste et conseiller politique. "Des infos anciennes", balaie le porte-parole du parti d'extrême droite dans une réaction à Belga.

La commission de déontologie du parlement flamand a déjà été saisie d'une plainte concernant les liens entre Filip Dewinter et l'espion chinois Shao Changchun, rappelle le parti. Or, elle a jugé en début d'année qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, et la plainte a été enterrée. Avant cela, la justice avait elle-même estimé qu'il n'y avait pas d'inculpation possible dans ce dossier, pointe le porte-parole.