Fluxys Hydrogen sera le gestionnaire de réseau de l'hydrogène en Belgique

Après les avis positifs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et du SPF Economie, c'est Fluxys qui est retenu pour une durée de 20 ans.

Parmi les moyens pour décarboner sa consommation d'énergie, la Belgique mise sur l'hydrogène vert. L'an dernier, la Chambre a approuvé une loi réglementant le transport de l'hydrogène. Une société devait encore être sélectionnée pour développer un réseau de canalisations sur l'ensemble du territoire, comme cela existe déjà pour le gaz et l'électricité.

L'hydrogène sera surtout utilisé dans l'industrie lourde et le transport de marchandises.

"Après la toute première loi sur l'hydrogène, la Belgique montre une nouvelle fois la voie en étant le premier pays au monde à désigner un gestionnaire unique de réseau de transport. Si Fluxys bénéficie depuis des années d'une solide expérience dans la gestion d'infrastructures gazière, Fluxys hydrogen reçoit aujourd'hui les missions de planifier, développer et exploiter le réseau de transport hydrogène, une mission essentielle à la transition énergétique", a commenté Mme Van der Straeten.

Une "dorsale" doit être aménagée pour relier les bassins industriels du pays en prévoyant des interconnexions avec les pays voisins. Les travaux préparatoires de la première phase ont déjà commencé pour atteindre, d'ici à 2026, un total de 150 km de canalisations entre les clusters industriels de Gand, d'Anvers et de Liège, et une connexion avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour atteindre cet objectif, un subside de 95 millions d'euros du plan de relance européen a été octroyé à Fluxys.