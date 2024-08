Formation d'un gouvernement fédéral: Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot réagissent après l'échec des négociations

Les présidents du MR et des Engagés ont réagi suite à l'échec des négociations qui avaient pour objectif de former un gouvernement fédéral.

Sur X, le président du MR a réagi à l'échec des négociations. "Nous avons reçu un mandat clair lors des élections de juin et, dans un esprit constructif, nous travaillons à trouver les meilleurs équilibres avec les partenaires", écrit-il. "Le fait de ne pas y être encore parvenu n’est en rien un constat définitif. Garder son sang-froid et travailler dans la discrétion seront les clés du succès, dans l’intérêt de nos concitoyens. Le MR sera toujours aux côtés de celles et ceux qui travaillent, épargnent et investissent."

Il a également critiqué les fuites dans la presse. "Le MR a fait œuvre de la plus parfaite discrétion et continuera à le faire. Raison pour laquelle nous ne commenterons pas les informations partielles ou inexactes dans la presse. Ceux qui s’expriment en off ne rendent pas service au Pays."

Maxime Prévot souligne également avoir atteint certains point. "Nous avions engrangé des résultats significatifs en lien avec nos principales priorités", indique-t-il en listant certains de celles-ci. "Mais manifestement la période Vivaldi a profondément abîmé la confiance entre certains partenaires. Quel gâchis pour les citoyens et nos PME qui attendent ces réformes indispensables pour redresser le pays et vivre mieux!"

Ce qui a coincé

Selon une source proche des négociateurs, le formateur a élaboré une "ultime proposition" qu'il a testée auprès des partenaires potentiels. Bart De Wever a introduit, dans sa nouvelle proposition, deux exceptions à la taxe sur les plus-values, qui cristallise les tensions entre le MR, qui ne veut pas en entendre parler et Vooruit, pour qui c'est un élément essentiel. Il s'agissait d'une nouvelle exonération et de l'élargissement d'une exonération existante. Selon cette proposition, aucun impôt sur les plus-values ​​n'aurait dû être payé pour les actions cotées détenues en portefeuille pendant plus de dix ans. Et pour les entrepreneurs qui détiennent une participation de plus de 5% dans une entreprise, l'exonération serait passée de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros.

Une précédente note de Bart De Wever prévoyait 500 millions d'euros de recettes via cet impôt sur les plus-values. Avec ces nouvelles exemptions, les recettes estimées seraient tombées à 120 millions d'euros. Cette baisse aurait été compensée par 180 millions d'euros issus de revenus supplémentaires provenant de la taxe sur les valeurs mobilières. Mais cette proposition n'a pas reçu l'aval du MR. Le président des libéraux francophones envisagerait des contre-propositions, mais selon un négociateur, on n'en attendrait plus grand-chose. Sollicités, les négociateurs MR n'ont pas encore réagi.