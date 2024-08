Rousseau fustige le blocage d'une contribution plus juste des épaules les plus larges

"Chacun doit faire sa part. Ce n'est que justice", écrit Conner Rousseau sur Instagram. "Est-il alors juste que certains bloquent le fait que les plus gros patrimoines contribuent plus équitablement? Que toutes les vaches sacrées doivent tomber, à l'exception des saints millionnaires? Non. C'est incompréhensible. Injuste."

Conner Rousseau souligne que la Belgique est confrontée au plus grand défi de son histoire. Pour mener à bien cette démarche, il faudra "de l'audace, du courage et de la justice". "Nous, avec Vooruit, continuerons à travailler. Nous continuerons à discuter. Pour trouver des solutions équitables et faire avancer notre pays. Nous irons au-delà de notre programme, pour être constructifs et trouver des accords. Mais jamais au-delà de nos principes: que les efforts doivent être distribués équitablement parce que beaucoup de gens font déjà de gros efforts."