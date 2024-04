Françoise Smets, élue rectrice de l'UCLouvain, présente les priorités de son mandat

Le bien-être et l'épanouissement des étudiants et du personnel feront partie des priorités de Françoise Smets, élue jeudi rectrice de l'UCLouvain. La première rectrice de l'histoire de l'université a assuré, lors d'une conférence de presse, qu'elle prendra en compte le score serré qui l'a vue remporter le deuxième tour de l'élection rectorale avec 50,4% des voix face la professeure Geneviève Schamps.

Françoise Smets a été élue au terme d'un "suffrage universel pondéré" qui a vu plus de 8.000 personnes se prononcer, mais deux catégories de votants au sein de la communauté universitaire n'ont pas atteint le quota théorique fixé par le règlement: 88,86% du personnel académique a voté alors que le seuil est de 90%, et seulement 13,38% des étudiants ont voté, alors que le quota est de 15%.

L'actuelle doyenne de la faculté de médecine de l'UCLouvain prendra ses fonctions à partir du 1er septembre, pour un mandat de cinq ans. Une gouvernance plus participative et la responsabilité sociétale de l'Université face aux enjeux de transition figureront également parmi ses priorités.

Formée à l'UCLouvain, la nouvelle rectrice a confié que son attachement et sa reconnaissance envers l'Université l'avait motivée à présenter sa candidature, tout comme le constat de conditions de plus en plus difficiles sur le terrain, tant pour les étudiants sous pression que pour ceux qui les encadrent et travaillent dans un contexte de financement à enveloppe fermée.

Doyenne de la faculté de médecine et de médecine dentaire, Françoise Smets avait pris part aux discussions qui ont permis des avancées dans le dossier des numéros Inami. Ce qui lui donne confiance sur la possibilité de trouver des solutions à d'autres problèmes actuels, notamment la nécessité "de prendre mieux soin de ceux qui vivent au sein de l'UCLouvain".