Freddy Mockel et Julie Chanson, têtes de liste pour la Wallonie en région verviétoise

Freddy Mockel, 53 ans, d'Eupen et Julie Chanson, 33 ans, de Theux ont été désignés samedi têtes de liste pour l'arrondissement de Verviers - Ostbelgiende par les membres d'Ecolo. Ils occuperont respectivement la première et la seconde place pour les élections du Parlement wallon du 9 juin prochain, a fait savoir la régionale du parti écologiste.

Freddy Mockel est actuellement chef de groupe des Verts au Parlement de la Communauté germanophone et est reconnu pour son travail constructif. Il considère son passage à la Région wallonne comme une opportunité d'élargir son engagement et de participer aux enjeux sociétaux telles que l'énergie et l'agriculture, qui sont également déterminantes pour les habitants des Cantons de l'Est.

"Si les électeurs m'envoient au Parlement wallon, je souhaite m'y engager pour une politique verte qui inclut tout le monde. Cela implique par exemple de réduire la facture énergétique pour tous et de rendre une alimentation saine et durable accessible à chacun", indique Freddy Mockel.