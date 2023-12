Frontière intercoréenne: les soldats au sud pourront porter des armes

La décision d'autoriser les troupes de l'UNC à porter des armes a été prise après que les soldats de l'armée populaire coréenne du Nord ont repris "une posture de sécurité armée", a déclaré l'UNC dans un communiqué.

"L'UNC a autorisé les membres formés et qualifiés des forces de garde du côté de l'UNC de la JSA à se réarmer pour protéger le personnel civil et militaire", ajoute le commandement, disant avoir toutefois informé les gouvernements sud et nord-coréen "qu'une JSA désarmée est plus sûre et plus pacifique".

Si les fortifications sont importantes à la frontière, seul un muret de béton sépare les deux pays au niveau de la zone de sécurité commune, qui était jusqu'à cette année un site touristique populaire où se rendaient chaque jour des centaines de visiteurs, du côté sud-coréen.