Fusillades sur fond de trafic de drogue à Bruxelles: "Le prix d'une vie ne compte plus"

"S’il y avait une réponse simple, je vous la donnerais. Elle est évidemment complexe puisqu’il s’agit d’un trafic à l’échelle internationale. Ce n’est pas un phénomène proprement bruxellois. Il se décline dans toutes les grandes villes, Anvers étant le point d’entrée de la cocaïne notamment en Belgique. Mais pas que. La plupart des ports européens, Rotterdam, Le Havre. Et donc on a affaire à un trafic qui s’est internationalisé avec des sommes d’argent colossales qui sont en jeu. C’est dire que le prix d’une vie ne compte plus. On est aujourd’hui face à un problème…"

Cela s’est accéléré, sept fusillades en deux semaines à Bruxelles...

"Oui, effectivement, ce n’est pas le deal qui est en cause, c’est une lutte pour occuper un territoire. Ce sont donc des bandes rivales qui règlent leurs comptes, comme on a connu dans d’autres villes. On pense souvent à Marseille mais Stockholm a connu ça aussi. Ce n’est pas propre à l’Europe occidentale, c’est partout dans le monde. Cela nécessite une réponse coordonnée à tous les niveaux. Cela nécessite un renforcement des moyens à tous les niveaux, comme cela a été demandé par l’ancien juge Claise. C’est une chaîne, la prévention de la sécurité. Si un des maillons fait défaut, c’est toute la chaîne qui est en péril."