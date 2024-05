Georges Gilkinet décerne un "carton rouge" à la ministre flamande de la Mobilité

Georges Gilkinet a par ailleurs mis en avant un point du programme Ecolo : la gratuité du rail pour les moins de 26 ans. "Les transports en commun à Bruxelles sont à un euro par mois pour les jeunes (moins de 25 ans, ndlr), mesure écologiste, idem en Wallonie. Nous voulons faire la même chose pour les chemins de fer. Ce sont des mesures qui permettent une meilleure mobilité et d'apaiser la ville."

Et d'ajouter: "Quand les voitures dont on pourrait se passer ne sont plus sur la route, ça laisse la place pour celles et ceux qui en ont besoin : les personnes âgées, les professionnels, etc."