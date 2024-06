Le droit de succession limité à 5%? la proposition des Engagés et du MR

Les Engagés et le MR proposent de diminuer les droits de succession, une mesure qui suscite débat sur son impact économique en Wallonie, où les droits peuvent atteindre 80 % entre personnes non apparentées.

Selon Borsus, la transmission plus rapide des patrimoines à la génération suivante ou même à celle d'après stimule les investissements, crée de l'emploi et génère indirectement de la TVA, vitalisant ainsi l'économie.

Pour le FGTB, "on donne d'une main, on reprend de l'autre"

"Mais où va-t-on chercher l'argent ? Ce sont 800 millions d'euros dans les caisses, sur 20 milliards de recettes" affirme Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB Wallonne, le syndicat socialiste.

Il critique cette proposition, arguant qu'elle pourrait se traduire par une augmentation des taxes indirectes, comme la TVA sur l'électricité ou les coûts des médicaments.

Il craint que les réductions des droits de succession soient compensées par des augmentations dans d'autres domaines, pénalisant ainsi les travailleurs et travailleuses. "On donne d'une main, on reprend de l'autre. Ce seront les techniques déjà utilisées et qui seront à nouveau utilisées" argue-t-il.