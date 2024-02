Georges-Louis Bouchez dans les Puncheurs, l'analyse: "Il a eu la parole franche, des propositions sans détour"

Il est vu comme le deuxième président de parti le plus dangereux pour la démocratie. Cela ne peut-être pour Georges-Louis Bouchez que les avis de gauche, des syndicalistes, des mutuelles, ...

Si vous vouliez voir un président de parti sûr de lui, qui assume tout, je vous donne le président libéral Bouchez, Georges-Louis le pugnace, le chevalier bleu à l’assaut des élections. Et bien sûr, pour se défendre, une seule règle: l’attaque.

Le parti socialiste propose un salaire minimum de 2800 euros et la semaine de travail de 4 jours. Ecolo, 300 euros de plus pour les bas salaires. Bouchez affirme qu’ils sont une génération de politique égoïste et irresponsable. Cela donne le ton.

Mais alors, avec qui Georges-Louis Bouchez aimerait-il gouverner? Avec la N-VA, les nationalistes flamands, pourquoi pas, ils l’ont déjà fait. Et l’annonce d’une régionalisation partielle de la sécurité sociale annoncé par Georges-Louis Bouchez pourrait plaire à la N-VA.

Côté francophone, pourquoi pas avec Les Engagés, c’est en tout cas "moins pire" qu’avec Ecolo. La messe est dite, Georges-Louis Bouchez veut du changement. Bien sûr, avant d’avoir de nouveaux gouvernements en Belgique, il y aura les élections, dans 101 jours, ça se rapproche. Et pour affronter cette tempête qu’est la campagne électorale barre à droite toute pour le capitaine Bouchez.