Gezond Leven demande une interdiction complète de la cigarette dans et autour des hôpitaux

L'institut flamand Gezond Leven a demandé vendredi une interdiction totale de fumer dans et autour des hôpitaux. Ce jeudi, la Chambre a adopté un projet de loi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, qui introduit une interdiction de la cigarette dans les lieux extérieurs fréquentés par les enfants, ainsi qu'aux entrées et sorties des écoles et des hôpitaux.